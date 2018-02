Basketball-Champions League medi Bayreuth mit einem Bein in Playoffs

Der Basketball-Bundesligist medi Bayreuth steht mit einem Bein in der Playoff-Runde der Basketball-Champions League. Die Oberfranken besiegten den italienischen Meister Venedig in einem hochklassigen und intensiv geführten Spiel mit 89:81.

Trainer Raoul Korner hatte vor dem letzten Heimspiel in der Champions League-Gruppenphase von seinen Spielern Physis, Intensität und Tempo gefordert. All das hat das Team nahezu perfekt umgesetzt und den italienischen Meister Venedig verdient geschlagen.

Bayreuth bewahrt gegen starke Italiener die Ruhe

Bereits in der ersten Halbzeit gingen die Bayreuther mit neun Punkten in Führung, bis zur Pause kämpfte sich Venedig aber wieder bis auf 49:51 heran. Kurz nach der Halbzeitpause erarbeiteten sich die Bayreuther durch beherzten Einsatz erneut eine deutliche 13-Punkte-Führung. Obwohl die stark besetzten Italiener das Spiel zeitweise wieder ausgleichen konnten, ließen sich die Oberfranken nicht aus der Ruhe bringen und bestimmten weiter das Spiel. In den letzten Minuten zogen die Oberfranken erneut bis zum Endstand von 89:81 davon. Bester Werfer der Oberfranken war der US-Amerikaner Gabe York mit insgesamt 24 Punkten.

Fans feiern wichtigen Schritt in Richtung Playoffs

Die knapp 3.000 Bayreuther Fans in der Oberfrankenhalle feierten den Sieg ausgelassen. Denn das Team von medi Bayreuth ist durch den Sieg in der Gruppe C auf den zweiten Tabellenplatz vorgerückt. Die ersten vier der Achtergruppe sind für die Playoffs qualifiziert. Jetzt können die Oberfranken mit einem Sieg am kommenden Dienstag (06.02.18) bei AEK Athen den Einzug in die Runde der besten 16 Mannschaften der Basketball-Champions League perfekt machen.