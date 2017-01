Eisunfall in Bayreuth Frau bricht mit Hund in Eis ein

Es war der zweite Eisunfall in wenigen Tagen in Bayreuth: Eine Frau wollte ihren Hund aus einem Weiher retten und ist dabei selbst ins Eis eingebrochen. Die Frau wurde leicht verletzt, der Hund hat nicht überlebt.

Der Hund war am Sonntagnachmittag (15.01.17) auf dem dünnen Eis in einem Weiher im Festspielpark eingebrochen und unter die Eisschicht geraten, teilte die Bayreuther Feuerwehr mit. Seine Besitzerin brach beim Rettungsversuch selbst ein, konnte sich aber mit Hilfe von Passanten aus dem Eis befreien. Der Hund wurde vorerst nicht gefunden.

Taucher mit Eisrettungsanzügen

Bei der groß angelegten Rettungsaktion waren auch Taucher in speziellen Eisrettungsanzügen vor Ort. Weil der Weiher ein stehendes Gewässer ist, konnten die Rettungskräfte das Wasser gezielt nach dem Hund absuchen. Das Eis musste aufgebrochen werden. Nach gut einer dreiviertel Stunde konnten sie den Hund nur noch tot bergen. An dem Einsatz waren 20 Hilfskräfte der Bayreuther Feuerwehr und 20 Retter von Wasserwacht und DLRG beteiligt.

Hunde an die Leine

Die Feuerwehr Bayreuth bittet alle Hundebesitzer darum, Hunde bei Spaziergängen in der Nähe von Gewässern an die Leine zu nehmen. Es sei sehr gefährlich, Eisflächen zu betreten – auch für Tiere. Gerade bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sei die Gefahr groß, ins Eis einzubrechen, so die Feuerwehr.

Zweiter Eisunfall in vier Tagen

Schon vergangenen Donnerstag (12.01.17) ist in der Bayreuther Eremitage ein Hund auf einem teilweise zugefrorenen Bach eingebrochen. Beim Rettungsversuch ist die Besitzerin ebenfalls verunglückt. Ihr Hund war von der Strömung unter die Eisschicht getrieben worden und nicht mehr auffindbar. Wie die Tierrettung Bayreuth auf ihrer Facebook-Seite meldete, konnte der Hund am Samstag (14.01.17) nur noch tot aus dem Eis geborgen werden.