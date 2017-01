Hausverbot für Palliativ-Chefarzt "Fehlverhalten" gegenüber Mitarbeiterinnen

Wie Klinikleiter Xaver Frauenknecht dem Bayerischen Rundfunk am Dienstagabend (10.01.17) sagte, sollen sich zu Jahresbeginn mehrere Mitarbeiterinnen bei der Klinikleitung gemeldet haben. Sie hätten von einem "Fehlverhalten" des Arztes berichtet, so Frauenknecht weiter.

Klinikleiter: "Handlungen zwischen Mann und Frau"

Ob es sich dabei um sexuelle Übergriffe handelte, wollte der Klinikleiter nicht bestätigen. Er beschrieb das Fehlverhalten lediglich als "Handlungen zwischen Mann und Frau". Patientinnen seien davon nicht betroffen gewesen. Das Arbeitsverhältnis war nach Angaben des Bamberger Klinikums einvernehmlich zum 31. Januar beendet worden.

Schmalz: Keine Kenntnis strafrechtlicher Vorfälle

Die getroffenen Maßnahmen seien rein arbeitsrechtlicher Natur. Von strafrechtlich relevanten Vorfällen sei bisher nichts bekannt, so Martin Schmalz von der Sozialstiftung Bamberg, in deren Räumlichkeiten die Vorfälle stattgefunden haben sollen. Auf die Versorgung der stationären Patienten in der Klinik für Palliativmedizin und der Ambulanz habe die Freistellung keine Auswirkungen, heißt es in der Pressemitteilung des Klinikums.

Chefarzt zu Haftstrafe verurteilt

Es ist das zweite Mal in den vergangenen Jahren, dass das Klinikum wegen eines leitenden Mediziners in die Schlagzeilen gerät. Erst Ende 2016 war ein Ex-Chefarzt aus Bamberg zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte zwischen 2008 und 2014 zwölf Frauen zwischen 17 und 28 Jahren unter Medikamente gesetzt und sie dann vergewaltigt. Seinen Opfern redete er ein, an einer medizinischen Studie teilzunehmen, bevor er seine Taten an den Bewusstlosen mit Videos und Fotos dokumentierte.