Baustelle in Bamberg Aus Hallenbad wird Uni-Sportzentrum

Im kommenden Jahr soll das Planungs- und Genehmigungsverfahren starten. Insgesamt rechnen die Verantwortlich aktuell mit Kosten in Höhe von etwa 8,2 Millionen Euro. Bis zum Jahr 2021 soll der Umbau dann abgeschlossen sein.

Sportplätze ziehen um

Wenn das neue Sportzentrum in Betrieb geht, will die Universität die derzeit genutzten Sportplätze am Volkspark aufgeben. Eine gute Botschaft für den Uni-Präsidenten Godehard Ruppert. Die Wege zu den Anlagen am Volkspark seien nicht beleuchtet und daher in den Wintermonaten ein Sicherheitsrisiko.

"Für Studierende und Lehrende, aber auch für alle Universitätsbeschäftigten, die an den Hochschulsport-Angeboten teilnehmen, ist dies eine unbefriedigende Situation, für die wir mit dem neuen Standort am Margaretendamm eine tragbare, dauerhafte Lösung gefunden haben." Godehard Ruppert, Präsident der Universtität Bamberg

Das Hallenbad wurde im 1967 das erste Mal eröffnet und wurde bis zum Sommer 2011 als solches betrieben.