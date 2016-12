Klinikum Bayreuth Vorbereitung für den Ernstfall

"Wir wollen keine Panik schüren. Aber auch wenn das Risiko eines Anschlags in unserer Region derzeit eher niedrig erscheint, sollten wir vorbereitet sein," sagte Dr. Stefan Eigl, Anästhesist am Klinikum Bayreuth und Ärztlicher Leiter des Rettungsdiensts Bayreuth/Kulmbach bei der Vorstellung des neuen Plans. Im Ernstfall müssten die Abläufe zwischen Einsatzort und Krankenhaus abgestimmt ablaufen, so Eigl.

Bayernweite Schulungen

Rettungsdienst-Mitarbeiter werden derzeit bayernweit speziell geschult. Auch die Ausstattung der Fahrzeuge ist technisch und medikamentös speziell für solche Situationen erweitert worden. Da bei Terrorlagen die Situation auch der Helfer vor Ort gefährlich ist, müssen sie die Patienten nach der Erstversorgung noch schneller als sonst in die Klinik bringen. Dementsprechend wird sich in der Klinik dann auch auf eine kürzere Vorlaufzeit eingestellt. Außerdem muss innerhalb kürzester Zeit ausreichend Personal zu Verfügung stehen, um die Verletzten zu versorgen. Ebenso müssen ausreichend Blutkonserven, starke Schmerzmittel, Wundversorgungssets und mobile Beatmungsgeräte zur Verfügung stehen.

Abläufe optimieren

Um all das gewährleisten zu können, hat das Klinikum Bayreuth nach dem Attentat in Paris im November 2015 begonnen, die internen Abläufe zu überprüfen und mit Hilfe des neuen Alarm- und Einsatzplans zu optimieren. Teil des Plans ist es aber auch, Patienten bereits an der Schadensstelle auf die umliegenden Krankenhäuser zu verteilen.