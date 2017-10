Nach Überdosis Kiloweise Drogen in Aiterhofen sichergestellt

Nach dem Tod eines Drogensüchtigen am Dienstag in Aiterhofen bei Straubing hat die Polizei seine Wohnung durchsucht. Dabei wurden mehrere Kilogramm Haschisch, Marihuana und Amphetamine sichergestellt.

Wie die Polizei heute mitteilt, war am Dienstag in den frühen Morgenstunden der Rettungsdienst zu dem Mann gerufen worden. Weil der 34-Jährige die Retter angriff, wurde auch die Polizei alarmiert. Nachdem der Mann ohne Fremdeinwirkung sein Bewusstsein verlor, wurde er umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch am Dienstagvormittag wegen seines Drogen- und Alkoholkonsums verstarb.

Auch Aufzuchtanlage für Hanf gefunden

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellte die Polizei eineinhalb Kilo Haschisch sowie mehrere hundert Gramm Marihuana und Amphetamine sicher. Zudem hatte der 34-Jährige eine Aufzuchtanlage für Hanf-Pflanzen.