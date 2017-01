Ätzendes Radler Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Wirt

Weil in der Flasche statt Radler eine ätzende Lauge war, hat sich ein Mann in der Sportgaststätte in Kirchenbirkig schwere Verätzungen in Mund und Rachen zugezogen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Bayreuth gegen den ehemaligen Wirt.

Von: Kristina Kreutzer