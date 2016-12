A9 bei Marktschorgast Massive Staus nach zwei Unfällen

In Richtung Berlin war am frühen Abend ein mit Fertigungsrobotern beladener Lkw in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Der Fahrer fuhr auf den Standstreifen und konnte sich unverletzt ins Freie retten. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen. Den Sachschaden am Lkw schätzt die Polizei auf etwa 150.000 Euro.

Behinderungen nach Auffahrunfall

Während der Löscharbeiten ereignete sich auf gleicher Höhe in der Gegenrichtung ein Auffahrunfall. Eine 47-Jährige rammte das Auto einer 19 Jahre alten Fahrerin. Beide Frauen blieben unverletzt. Die Autobahn musste ebenfalls komplett gesperrt werden. Auch hier bildete sich ein langer Stau.