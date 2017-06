Schlappentag Hof Mit Filz-Schlappen auf ein Schlappenbier

In Hof wird heute kräftig gefeiert: Es steht der 585. Schlappentag an, der an die Gründung der erfolgreichen Hofer Bürgerwehr nach der Zerstörung der Stadt durch die Hussiten 1430 erinnert.

Von: Annerose Zuber