Aufregung in Burgebrach 15-Jähriger hält Schülerin Schusswaffe an den Kopf

Ein 15-Jähriger hat in einer Schule in Burgebrach im Landkreis Bamberg einer Mitschülerin eine täuschend echt aussehende Waffe an den Kopf gehalten. Es kam zu einem Großeinsatz der Polizei. Zwei Jugendliche wurden vorläufig festgenommen.

Große Aufregung gab es am Dienstag (20.02.18) in einer Grund- und Mittelschule in Burgebrach im Landkreis Bamberg. Ein 15-Jähriger bedrohte im Klassenzimmer eine Mitschülerin, indem er ihr eine täuschend echt aussehende Schusswaffe an den Kopf hielt. Ein Lehrer konnte dem 15-Jährigen die Waffe abnehmen. Das Mädchen blieb unverletzt. Die Nerven liegen bei vielen Schülern nach der jüngsten Schießerei an einer Schule in den USA blank.

Großeinsatz der Polizei

Kurz nach 12.30 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass in der Grund- und Mittelschule, ein junger Mann im Klassenzimmer eine Mitschülerin mit einer Pistole bedrohe. Sofort wurde eine große Anzahl Polizeieinsatzkräfte zu der Schule geschickt, Beamte in Zivil waren schnell in dem Gebäude und zu dem Klassenzimmer vorgedrungen.

16-Jähriger hatte die Waffe mitgebracht

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein 16 Jähriger die täuschend echt aussehende Pistole zuvor mitgebracht. Sein 15 Jahre alter Mitschüler nahm die Waffe an sich und hielt sie der Mitschülerin in der Pause im Klassenzimmer an den Kopf. Kurz darauf machten die Polizisten die beiden Schüler im Gebäude ausfindig. Die beiden wurden vorläufig festgenommen und mit zur Polizeidienststelle genommen. Auch die Eltern wurden verständigt. Die beiden jungen Männer werden wegen Bedrohung angezeigt.