Weihnachtswetter fast wie an Ostern Sonnige Feiertage in Oberbayern lockten Spaziergänger

Das sonnige Wetter lockte auch ohne Schnee Hunderttausende in die Natur. Es waren keine Osterspaziergänge aber Weihnachtswanderungen für Familien. Auch am Abend ist es in Bayern vielerorts noch klar,

Von: Anton Rauch und Gerhard Brack