Diskussion um Fahrverbote Fristende für Münchner Luftreinhalteplan

In der Diskussion um Fahrverbote in München endet heute eine weitere Frist. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte im Februar festgelegt, dass bis zum 31. August veröffentlicht werden muss, wo genau ab 2018 in München Fahrverbote gelten sollen. Von Erich Wartusch

Von: Erich Wartusch