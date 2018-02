Petershausen Zwei Frauen tot in Wohnung aufgefunden - Polizei ermittelt in alle Richtungen

In Petershausen im Landkreis Dachau sind zwei Frauen tot aufgefunden worden. Polizisten fanden sie in einer Wohnung; ein Tötungsdelikt kann nicht ausgeschlossen werden.

In einer Wohnung in Petershausen sind gestern Nachmittag zwei Frauen tot aufgefunden worden. Wie die Polizei heute mitteilt, kann ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden. Die Beamten würden in alle Richtungen ermitteln, sagte ein Sprecher dem Bayerischen Rundfunk. Die beiden stammen nicht aus Petershausen, kommen aber aus dem Großraum München.

Gestern waren die Spurensicherung und ein Rechtsmediziner vor Ort, heute werden die beiden Leichen obduziert. Details zu den Toten gibt die Polizei derzeit noch nicht heraus. Unklar ist auch, wie die Frauen gefunden worden. Im Laufe des Tages sollen mehr Details bekannt gegeben werden.