Abgefahren! Zugbegleiterin findet wertvolle Münz-Sammlungen

Da trauten die Polizisten ihren Augen kaum: Jede Menge wertvolle Münzen lagen herrenlos in Reisetaschen in einem Zug, der im Münchner Hauptbahnhof endete.

Gestern Nacht hat eine Zugbegleiterin am Münchner Hauptbahnhof mehrere wertvolle Münzsammlungen gefunden. Sie brachte sie mit einer Sackkarre zum Bahnsteig.

Münzen im Wert von 30.000 Euro

Als Beamte der Bundespolizei einen Blick in zwei Reisetaschen warfen, waren sie sehr erstaunt: Sie waren komplett mit Sammlermünzen gefüllt. In einem weiteren Gepäckstück befanden sich Kleidungsstücke und diverse Rechnungen. So konnte der Eigentümer ausfindig gemacht werden.

Dem Münzhändler fuhr der Zug davon

Der 60-jährige Münzhändler aus Hamburg, wollte wegen einer Münzmesse nach München. Er hatte unterwegs bei einem Halt den Zug verlassen. Als er sein Gepäck aus dem Intercity holen wollte, war dieser bereits davon gefahren. Der Münzhändler fuhr mit einem Folgezug nach München und konnte wenige Stunden später sein Münzsammlungen wieder in Empfang nehmen. Laut seinen Aussagen haben die Münzen einen Wert von rund 30.000 Euro.