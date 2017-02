Wegen Sicherheitsmaßnahmen für Zschäpe Polizei-Konvoi verhindert Wohnungsbau

Für jede Verhandlung im NSU-Prozess wird die Hauptangeklagte Beate Zschäpe per Polizei-Konvoi zum Justizgebäude an der Nymphenburger Straße gefahren – mit jeder Menge Straßensperren und Sicherheitsvorkehrungen. Und auch 21 Wohnungen für Familien können deswegen nicht gebaut werden.

Die Wohnungen sollen in der Linprunstraße entstehen, und zwar genau auf dem Grundstück bei der Tiefgarageneinfahrt des Gerichts. Hier gelten aber wegen des NSU-Prozesses höchste Sicherheitsvorkehrungen: An Verhandlungstagen darf dort nicht geparkt werden – die Linprunstraße wird für die Zu- und Abfahrt Zschäpes immer komplett gesperrt. Hier also gleichzeitig ein Wohnhaus neu zu bauen – mit Bauarbeitern, Lastern und Maschinen – ist nicht möglich.

Weiter warten auf günstige Wohnungen

Das betroffene Grundstück mit der Tiefgarageneinfahrt auf Google Maps.

Pikanterweise sollen auf dem Grundstück ausgerechnet Wohnungen für Staatsbedienstete gebaut werden, also für genau diejenigen, die sich seit vier Jahren um den Transport und die Bewachung von Beate Zschäpe kümmern müssen. Und die gleichzeitig auch seit vier Jahren auf neue bezahlbare Wohnungen in München warten müssen.

Der NSU-Prozess soll noch bis mindestens September dauern. Jeder einzelne Verhandlungstag kostet nach Schätzungen des Gerichts rund 150.000 Euro. Bisher sind schon gut 50 Millionen Euro zusammengekommen.