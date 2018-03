Prozess in Ingolstadt Wollte Bauer Eltern mit Rattengift ermorden? Urteil erwartet

In einem spektakulären Indizien-Prozess verkündet das Landgericht Ingolstadt heute das Urteil. Das Schwurgericht hat darüber zu entscheiden, ob ein Bauer aus dem Kreis Eichstätt versucht hat, seine Eltern mit Rattengift zu töten. Der 53-jährige Angeklagte streitet die Tat ab.

Das Landgericht Ingolstadt verkündet heute das Urteil gegen einen 53-Jährigen wegen eines Rattengiftanschlags. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Landwirt vor, dass er seine betagten Eltern vergiften wollte und hat wegen zweifachen versuchten Mordes zwölf Jahre Gefängnis gefordert. Freispruch verlangen die Verteidiger. Der Bauer selbst beteuert seine Unschuld.

Rattengift übers Internet eingekauft

Fakt ist, dass seine beiden betagten Eltern das Rattengift Brodfacoum in einer lebensgefährdenden Dosis im Blut hatten und beide nur knapp dem Tod entkamen.

Fakt ist auch, dass der Angeklagte exakt dieses Rattengift übers Internet in China eingekauft hat und dass er vielfach Gelegenheit gehabt hätte, das Gift seinen Eltern in Essen zu mischen. Doch nach seiner Aussage hat er das Rattengift nach Erhalt in die Mülltonne geworfen, wo es jedermann hätte herausfischen können.

Noch weitere Gift-Attacke?

Offen ist, ob diese Indizien-Kette das Schwurgericht von der Täterschaft überzeugt. Ursprünglich umfasste die Anklage noch eine weitere Gift-Attacke, nämlich auf die Freundin des Bauern. Doch wegen Beweislücken hat das Gericht der Staatsanwaltschaft in diesem Fall zur Einstellung geraten. Nicht so beim mutmaßlichen Giftanschlag auf die Eltern.