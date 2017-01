Eis, Berge, Gammelsdorf und Demos Die Bayern treibt es raus an diesem kalten Tag

An diesem knackig kalten Wintermorgen treibt es viele Bayern raus. Richtung Berge staut sich der Verkehr, aber auch die Eisflächen füllen sich wie am Nymphenburger Kanal in München. Und in Gammelsdorf treffen sich die Königstreuen.

Am Hubertusbrunnen am Nymphenburger Kanal in München wird das Eis bereitet.

Dort treffen sich viele Münchner an diesen kalten Wintertagen zum Schlittschuhlaufen, vor der Schlosskulisse. Ein Stück weiter sind Eisstockschützen im Einsatz. Vielerorts aber müssen sich die Ausflügler durch den Nebel kämpfen, bis sie freie Sicht erreichen.

Das Denkmal

Für Königstreue aus ganz Bayern ist heute Gammelsdorf das Ziel. Das "Winterpatriotentreffen“ ihres Verbands beginnt bereits um elf Uhr mit Musik in der Wirtschaft. Am frühen Nachmittag zieht man dann zu dem Denkmal, das seit gut 160 Jahren an die Schlacht von Gammelsdorf erinnert, ehe der Tag in der Gaststätte wieder eher gesellig beendet wird.

Bild von 2016

Das „Winterpatriotentreffen“ findet jedes Jahr an diesem legendären Ort statt: 1313 hatte der Wittelsbacher Ludwig der Bayer dort im Kampf um die Vormachtstellung im „Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen“ die Österreicher um seinen Vetter Herzog Friedrich geschlagen und sich damit zugleich die Herrschaft über Niederbayern erkämpft. Es war die letzte große Ritterschlacht in Deutschland.

Der Verband der Königstreuen hat es sich laut Satzung zum Ziel gesetzt, bayerisches Brauchtum sowie bayerische Sprache und Historie zu pflegen. Außerdem geht es ihm um die „Erforschung der Bedeutung Bayerns zur Zeit der bayerischen Könige“.

Viel Verkehr Richtung Berge

Der Verkehr in die Skigebiete läuft weitgehend flüssig. Wo sich der Morgennebel verzogen hat, schaut die Sonne raus. Allerdings kommt es an den Grenzen wegen der Kontrollen und nach einzelnen Unfällen immer wieder zu Staus.

In München wollen Frauen den Wintertag zum Protestmarsch nutzen. Sie solidarisieren sich mit dem Womens March in Washington und in weiteren 300 Städten der USA, wo gegen den neuen Präsidenten Donald Trump demonstriert wird. Die Münchner Proteskundgebung beginnt am Marienplatz, danach wollen die Teilnehmerinnen zum US-Konsulat in der Königinstraße ziehen.