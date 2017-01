Skivergnügen in Oberbayern Liftbetreiber rechnen mit Besucheransturm

Wer derzeit Skitouren plant oder abseits der Pisten in den Tiefschnee fahren will, sollte besonders vorsichtig sein, so der Lawinenwarndienst, der von einer erheblichen Lawinengefahr spricht. Das entspricht der dritten von fünf Warnstufen. In steilem Gelände könnten bereits geringe Belastungen Schneebretter auslösen. Die Lage soll auch am Wochenende kritisch bleiben. Dann rechnen die Betreiber mit einem Besucheransturm.

"Wir stellen uns auf 5.000 bis 6.000 Menschen ein." Pressesprecherin der Alpenbahnen Spitzingsee

Skitourengeher im Gebiet Spitzingsee

Zurzeit seien am Spitzingsee (Lkr. Miesbach) fünf von zehn Liftanlagen in Betrieb, sagt die Sprecherin der Alpenbahnen Spitzingsee. Die Betreiber hoffen, am Wochenende noch zwei weitere öffnen zu können. Schlittenfahrer haben die Möglichkeit, die Strecke von der oberen Fürstalm zu nutzen.

Skilangläufer und Rodler müssen hingegen noch etwas zittern: Noch steht nicht fest, ob auch die ersten Loipen sowie die Wallbergbahn am Wochenende aufmachen können.

Lage am Sudelfeld

Am Sudelfeld (ebenfalls Lkr. Miesbach) soll sich die Besucherzahl am Wochenende im Gegensatz zu Mittwoch nahezu verdoppeln, auf bis zu 4.000. Momentan sind acht von 15 Anlagen in Betrieb, am Wochenende werden es mindestens zehn sein.

"Ganz im oberen Bereich hat der Wind leider viel wieder weggeblasen. Aber dort, wo wir vorher beschneit haben, herrschen jetzt optimale Bedingungen." Ein Sprecher der Bergbahn Sudelfeld

Winklmossalm, Jenner und Brauneck

Im Skigebiet an der Winklmoosalm (Lkr. Traunstein) sowie im Skigebiet am Jenner (Lkr. Berchtesgadener Land) startet am Freitag die Skisaison. Die Betreiber der Jennerbahn rechnen mit 1.500 bis 2.000 Besuchern. So viele hatten sie zuletzt zwischen Weihnachten und Neujahr, allerdings waren es zu der Zeit Wanderer. Ab Freitag werden dann drei von sechs Liftanlagen für die Skifahrer in Betrieb sein.

Auch am Brauneck bei Lenggries sind inzwischen acht von 16 Anlagen im Betrieb, Talabfahrten sind hier ebenfalls überall möglich.

Viel Neuschnee auf der Zugspitze

Skifahrer bei Grainau im Skigebiet auf der Zugspitze.

Im Skigebiet Zugspitze sind noch bis Freitag sämtliche Pisten gesperrt. Nach Angaben der Bayerischen Zugspitzbahn ist in der Nacht ein Meter Neuschnee gefallen. Deshalb müssen an einigen Stellen Schneebretter abgesprengt und anschließend die Pisten neu präpariert werden.

Am Freitag sollen bis auf den Brunntallift wieder alle Skipisten öffnen, bei dann "besten Bedingungen von 1,35 Meter Pulverschnee", teilt die Zugspitzbahn mit.

Im Skigebiet Garmisch-Classic sind alle Lifte zwischen Kreuzeck und Garmisch-Partenkirchen in Betrieb und bieten hervorragende Pistenverhältnisse. Auch die Talabfahrten sind geöffnet. Weiter oben zwischen Osterfelderkopf und Kreuzeck reicht die Schneelage aktuell laut Zugspitzbahn noch nicht ganz aus. Auch am Wochenende wird hier voraussichtlich kein Skibetrieb möglich sein.

Weiße Weihnachten auf der Zugspitze: