Münchner Tierpark Hellabrunn Winterwonne für Wölfe und Eisbären

Endlich kalt draußen: Eisbär.

Für die Eisbären ist die Kälte wie gemacht – im dicken Winterfell lieben sie es, im Schnee herumzutollen. Auch die Waldbisons, die sibirischen Tiger oder die Elche sind echte Winter-Fans und werfen sich mit Wonne in den Schnee.

Wer den Tierpark im Winter besucht, wird deshalb mit ganz besonderen Beobachtungen belohnt, verspricht Zoodirektor Rasem Baban.

"Wer Hellabrunn im Winter besucht, wird mit außergewöhnlichen Beobachtungen belohnt. Während sich einige Tiere mit Wonne in den Schnee werfen, tasten sich andere sehr vorsichtig an das kalte Nass heran." Zoodirektor Rasem Baban

Der Elch: Wie für den Winter gemacht.

Wem es draußen dann doch zu kalt ist, der macht es einfach wie die vier Hellabrunner Elefantendamen: Nach einem kurzen Winterspaziergang geht es hinein in das neue, wohlig-warme Elefantenhaus. Wer Glück hat, kann die Elefanten dann sogar bei einem Bad im 25 Grad warmen Badebecken beobachten. Die Gorillas und Orang-Utans werden die nächsten Tage aber sicherlich nur drinnen verbringen – denen ist es draußen definitiv viel zu kalt.

Schick im Schnee: Mhorrgazellen.

Die Mhorrgazellen leben in Nordafrika und sind vom Aussterben bedroht und leben in Nordafrika. Dort sind sie eher an trockenes, heißes Klima, aber auch an extreme Schwankungen gewöhnt.

Bei einem Spaziergang durch den winterlichen Tierpark lohnt sich auch ein Blick in die verschneite Landschaft: Mit etwas Glück entdeckt man inmitten von Eis und Schnee am Ufer des Auer Mühlbachs einen farbenfrohen Eisvogel.