Besoffen bis zum Umfallen Wiesn-Polizei rettet Baby vor betrunkenem Vater

Die Münchner Bundespolizei hat gestern ein Baby vor seinem völlig betrunkenen Vater retten müssen. Der 28-Jährige aus Texas war am Hauptbahnhof nicht mehr ansprechbar, das Kind hatte er in einer Trage am Bauch. Von Lena Deutsch