Weichenstörung am Ostbahnhof Wieder müssen Tausende S-Bahn-Fahrer in der Kälte warten

Auch heute Morgen sind in und um München wieder Tausende S-Bahnfahrer zu spät in die Arbeit oder Schule gekommen. Wegen einer Weichenstörung am Ostbahnhof konnte kein Zug mehr fahren. Mittlerweile verkehren die Züge wieder. Die Verärgerung der Fahrgäste hält an.

Von: Günther Rehm