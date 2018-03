Zwischen Verbiss und Waldverjüngung Wie viel Wild muss erlegt werden?

Derzeit sind die Förster mit Wäscheklammern unterwegs. Sie markieren damit junge Bäume, schauen, ob es Verbissschäden gibt - und wenn ja wie stark. 1991 zum Beispiel waren in Oberbayern noch 34 Prozent der Tannen am Leittrieb frisch verbissen, 2015 waren es nur noch 14 Prozent. Bei Buchen ging die Quote von 25 auf zehn Prozent zurück, bei den Fichten von elf auf zweieinhalb Prozent.

Aufwändiger Verbissschutz

"Die Waldverjüngung befindet sich in Oberbayern auf einen guten Weg", heißt es im Forstministerium. Aber es gebe schon auch noch Bereiche, in denen die Verbissbelastung weiterhin zu hoch sei und junge Pflanzen nur wachsen können, wenn sie zum Beispiel mit Zäunen geschützt werden – das ist aber aufwändig und teuer.

Problemfall Hochgebirge

Besonders wichtig seien "angepasste Schalenwildbestände", so das Ministerium, im Hochgebirge – weil die Bäume dort sowieso schon langsamer wachsen.

Das Ergebnis des diesjährigen Forstgutachtens wird im November veröffentlicht.