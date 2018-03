Forscher und Dozenten warnen Wie die englische Sprache die Wissenschaft beherrscht

"Für die Wissenschaft noch wichtiger ist, wenn sie einsprachig würde, was sie in großen, meiner Ansicht nach zu großen Bereichen de facto vielfach schon ist, dass dann etwas verloren geht, was für den Pluralismus, die Denkoffenheit von Wissenschaft, entscheidend ist, nämlich die Unterschiede der Sprachen, die Differenzen der Sprachen, der Pluralismus der Sprachen. In den Unterschieden der Sprachen und in den Schwierigkeiten des Übersetzens, des Erwerbens von Fremdsprachen und des Übersetzens von einer Wissenschaftssprache in eine andere, in diesen Differenzen steckt eine enorme intellektuelle Produktionskraft, will ich mal sagen. Denn mit Sprachen verbinden sich Muster des Argumentierens, des Weltverhältnisses, der Weltauslegung, auf die eine vielfältige und insofern produktive, reiche Wissenschaft nicht verzichten sollte."