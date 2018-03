Kapazitäten am Bahnhof frei Weniger Flüchtlinge - Bundespolizei baut in Rosenheim Container ab

Seit 2015 waren sie am Bahnhofsvorplatz in Rosenheim: Die Container zur Registrierung von ankommenden Flüchtlingen. Inzwischen kommen weniger Flüchtlinge und die Bundespolizei beginnt am Dienstagmorgen mit dem Abbau.

Von: Dagmar Bohrer-Glas und Anton Rauch