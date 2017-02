Mann in Waldkraiburg niedergestochen Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung

Ein 27 Jahre alter Mann ist am Sonntag in Waldkraiburg schwerst verletzt aufgefunden worden. Er lag laut Polizei blutend am Boden. Offenbar hat jemand mit einer Stichwaffe, wahrscheinlich einem Messer, auf ihn eingestochen.