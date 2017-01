Waldbrand am Jochberg 100 Hektar stehen in Flammen

Seit den frühen Morgenstunden bekämpfen rund 60 Helfern - unter anderem von Feuerwehr, Bergwacht, Rettungsdienst und Polizei - den Waldbrand am Jochberg zwischen Kochelsee und Walchensee im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Unterstützt werden sie von drei Hubschraubern, die in kurzen Abständen mit Löschbehältern Wasser vom Walchensee aufnehmen und über dem Brandherd abwerfen. Zwei der Maschinen sind aus dem benachbarten Tirol zuhilfe gekommen, weitere Hubschrauber werden im Laufe des Vormittags erwartet.

Aktuell brennt eine Fläche von rund 100 Hektar. Das entspricht einem Quadratkilometer. Bäume, Büsche und Gras sind über die vergangenen Wochen regelrecht ausgetrocknet und brennen entsprechend schnell.

Dem Brand ist laut Polizei ein Bergunfall vorangegangen: Zwei Münchner - 36 und 32 Jahre alt - waren auf den Berg gestiegen, um von oben das Silvesterfeuerwerk zu sehen. Kurz nach Mitternacht stürzte der 32-Jährige etwa hundert Meter ab, brach sich ein Bein und rief mit seinem Handy um Hilfe.

Rauchwolken kilometerweit zu sehen

Die Rauchwolken am Jochberg - von der Autobahn aus fotografiert.

Ob das Feuer möglicherweise von den Männern entfacht wurde, um Hilfe herbeizurufen, oder ob es bereits vor dem Unfall gebrannt hat, muss jetzt geklärt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Kesselbergstraße zwischen Kochel am See und Urfeld am Walchensee ist gesperrt. Kräfte von Bergwacht und Polizei konnten den Verletzten retten; er ist in einem Krankenhaus.

"Ich glaube, alles was einen Schlauch hat, ist vor Ort." Ein Polizeisprecher am Morgen

Polizei: Jochberggebiet unbedingt meiden

Das Luftfahrtbundesamt hat eine Flugverbotszone über dem vom Waldbrand betroffenen Gebiet eingerichtet, um die Löscharbeiten mit den Hubschraubern nicht zu behindern. Dies teilte das Polizeipräsidium in Rosenheim dem BR mit. Wanderern und anderen Bergsportlern wird dringend geraten, auf Freizeitaktivitäten im Umkreis des Jochberggebietes zu verzichten.