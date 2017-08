Prozess gegen Amok-Waffenhändler Hinweise auf rechtsextreme Gesinnung verdichten sich

Im Prozess um den Waffenhändler vom OEZ-Amoklauf in München haben heute die ersten Zeugen ausgesagt. Zur Sprache kamen hierbei der Waffenhandel und rechtsextreme Äußerungen des Angeklagten, die in Chatprotokollen gefunden wurden. Über die Befangenheitsanträge gegen das Gericht wird später entschieden.

Der Angeklagte Philipp K. habe in Chatverläufen die Worte "Niggeraffe" und "Türkenratten" verwendet. Das sagte ein Zollbeamter aus, der den Angeklagten letztes Jahr vernommen hat. In einem sichergestellten Video habe der 32-Jährige den Hitlergruß gezeigt. Des Weiteren habe er immer wieder als Grußformel "Hitler lebt" geschrieben. Auf Nachfrage der ermittelnden Zollbeamten sagte der Angeklagte damals, dass er den Gruß schon seit der 5. Klasse verwende - und zwar grundlos.

Auch der Amokläufer war mit rechtsextremen Äußerungen aufgefallen

Damit verdichten sich auch am zweiten Prozesstag die Hinweise, dass der Waffenverkäufer Philipp K. rechtsextrem sein könnte. Auch der spätere OEZ-Amokläufer war immer wieder mit rechtsextremen Äußerungen aufgefallen. Zu diesem Sachverhalt hat sich der Angeklagte heute nicht geäußert. Allerdings brach er kurz sein Schweigen, als es um Details des Waffenhandels ging. Den Handel mit Waffen insgesamt hatte Philipp K. bereits am ersten Prozesstag gestanden.

Über Befangenheitsantrag wird noch entschieden

Der Vorsitzende Richter Frank Zimmer

Nebenkläger wollen den Prozess zum Platzen bringen und lehnen das Gericht ab. Die meisten schlossen sich einem Befangenheitsantrag des Nebenklageanwalts Yavuz Narin an. Sie sehen keine fahrlässige Tötung, sondern eine Beihilfe zum Mord mit einem deutlich höheren möglichen Strafmaß und wollen, dass der Fall vor einem Schwurgericht verhandelt wird. Über den Befangenheitsantrag ist noch nicht entschieden.

Rückblick auf den ersten Verhandlungstag

Am ersten Prozesstag am Landgericht München I hatte der angeklagte Waffenhändler Philipp K. durch seinem Anwalt ein ausführliches Geständnis abgelegt. Er habe die Waffen jeweils bei persönlichen Treffen verkauft, hieß es in der Einlassung des 32-Jährigen, die sein Anwalt verlas.

Er habe auf diese Weise einen Eindruck vom Käufer erhalten wollen, so der Angeklagte. Weiter behauptete er in seiner Stellungnahme, er habe keine Ahnung davon gehabt, wofür der spätere Amokläufer vom OEZ, David S., die Waffe gebrauchen würde.

Entschuldigung bei den Opferfamilien

Mahnmal für die Opfer des Münchner Amoklaufs vor dem OEZ

Nach der Verlesung der Erklärung, die auch eine Entschuldigung an die Opferfamilien enthielt, gab die Verteidigung bekannt, dass der Angeklagte keine weiteren Einlassungen machen werde. Nach Ansicht der Verteidigung seien nämlich schon zu viele Dinge in den Medien veröffentlicht worden, was einer Vorveruteilung gleichkomme.

Auch nach dem schrecklichen Amoklauf in München wollte Philipp K. immer noch Waffen verkaufen. In einem Brief, den er aus dem Gefängnis an seine Mutter schrieb, begründet er dies mit Geldsorgen.

Das Attentat

Es waren schreckliche Szenen, die sich am 22. Juli des vergangenen Jahres am Olympiaeinkaufszentrum abgespielt haben: Ein 18-Jähriger erschießt gezielt neun Menschen, fast ausschließlich Jugendliche mit Migrationshintergrund. Danach tötet er sich selbst. Die Tatwaffe, eine halbautomatische Pistole, soll sich der Amokläufer illegal über das sogenannte Darknet bei dem Angeklagten besorgt haben.

Polizei stellte Philipp K. eine Falle

Die Ermittler stellten dem 32-Jährigen Philipp K. eine Falle: Ein Polizeibeamter bekundete unter falscher Identität sein Interesse an einer Waffe. Der Hesse ging auf das Geschäft ein. "Tatsächlich diente dieser Waffenverkauf nur seiner sofortigen Festnahme", berichtet Anne Leiding, Sprecherin der Staatsanwaltschaft München 1. Deshalb beschuldigt ihn die Anklage auch des illegalen Waffenhandels. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Jetzt muss er sich vor Gericht verantworten. Es ist der Beginn der juristischen Aufarbeitung des Amoklaufs.

"Im Rahmen der Hauptverhandlung wird auch zu klären sein, ob der Angeklagte letztlich darüber informiert gewesen ist, ob sein Käufer Straftaten begehen wollte und ob er vorab darüber in Kenntnis war." Florian Gliwitzky, Sprecher des Münchner Landgerichts

Beihilfe zum Mord?

Das interessiert vor allem auch die Nebenkläger. Der Berliner Anwalt Onur Özata vertritt den Vater eines Opfers. Und er ist überzeugt davon, dass der mutmaßliche Waffenhändler durchaus wusste, wofür der Attentäter die Pistole verwenden will. "Er soll ihm erzählt haben, dass er Menschen mit Migrationshintergrund erschießen möchte", sagt der Anwalt. Das wäre dann weitaus mehr als fahrlässig, es könnte als Beihilfe zum neunfachen Mord gewertet werden. Die Staatsanwaltschaft sieht dafür bisher aber keine nachweisbaren Anhaltspunkte.

Opferanwalt Özata: Angeklagter offenbar Rassist und Antisemit

Der Angeklagte Philipp K. mit seinen Anwälten am 1. Prozesstag

Warum aber hat der Mann die Waffe an den Amokschützen verkauft? Ähnlich wie beim Attentäter selbst wird das schon vor Prozessbeginn kontrovers diskutiert. Eine rechtsextremistische Haltung halten Hinterbliebene und Opferanwälte für möglich. So sollen nach Özatas Worten auch bei dem Waffenhändler Philipp K. Hakenkreuzdarstellungen gefunden worden sein. Auch soll dieser sich regelmäßig rassistisch und antisemitisch geäußert haben.

"Deswegen ist da schon der Verdacht oder die Vermutung nah, dass hier eventuell ein Motiv des Waffenhändlers darin lag, dass er den rechtsextremistischen Anschlag unterstützen wollte." Opferanwalt Onur Özata

Viele offene Fragen, die in der Hauptverhandlung unter anderem von insgesamt 29 Zeugen und sechs Sachverständigen geklärt werden sollen. Das Interesse am Prozess ist enorm: Mehr als 200 Journalistinnen und Journalisten haben sich angemeldet. Zehn Verhandlungstage sind bisher angesetzt. Das Urteil könnte bereits Mitte September gesprochen werden.