Landgericht München I Keine Entscheidung über Befangenheitsantrag im Amoklauf-Prozess

Vier Anwälte der Nebenkläger hatten beantragt, den Richter auszutauschen. HIerüber müssen andere Richter entscheiden, was aber noch nicht geschehen ist. Und deshalb konnte der vorsitzende Richter Frank Zimmer selbst bestimmen, wie es weiter geht.

Er entschied, die Hauptverhandlung bis auf weiteres fortzusetzen. Eine Unterbrechung würde den Hauptprozess verzögern, sagte er. Die Sitzung würde erst nach der heute geplanten Zeugenaussage unterbrochen, so Zimmer.

Nebenkläger lehnen jetzt das gesamte Gericht ab

Einwände von Teilen der Nebenklage gegen diesen Beschluss lehnte das Gericht ab. Daraufhin gaben Teile der Nebenklage bekannt, nun das gesamte Gericht abzulehnen. Daraufhin beantragte die Verteidigung vorsorglich, im Falle eines Erfolges der gestellten Ablehnungsgesuche, den bestehenden Haftbefehl gegen den Angeklagten Philip K. aufzuheben. Der Angeklagte Philip K. befindet sich seit über einem 1 Jahr in U-Haft.

Erste Zeugenaussagen erwartet

Diese Waffe hatte der Amokläufer im Darknet gekauft

Heute Nachmittag soll ein Mann in den Zeugenstand treten, der selbst im Darknet Waffen gekauft hat sowie der Cousin und beste Freund des mutmaßlichen Waffenhändlers aus Marburg. Er soll gemeinsam mit dem 32-jährigen Angeklagten in der Nähe des Autobahnkreuzes Köln Ost in einem Waldstück eine Kiste vergraben haben, in der der Angeklagte diverse Waffen aufbewahrte, die er dann über das Darknet weiter verkaufen wollte.

Rückblick auf den ersten Verhandlungstag

Am ersten Prozesstag am Landgericht München I hatte der angeklagte Waffenhändler Philipp K. durch seinem Anwalt ein ausführliches Geständnis abgelegt. Er habe die Waffen jeweils bei persönlichen Treffen verkauft, hieß es in der Einlassung des 32-Jährigen, die sein Anwalt verlas.

Er habe auf diese Weise einen Eindruck vom Käufer erhalten wollen, so der Angeklagte. Weiter behauptete er in seiner Stellungnahme, er habe keine Ahnung davon gehabt, wofür der spätere Amokläufer vom OEZ, David S., die Waffe gebrauchen würde.

Entschuldigung bei den Opferfamilien

Mahnmal für die Opfer des Münchner Amoklaufs vor dem OEZ

Nach der Verlesung der Erklärung, die auch eine Entschuldigung an die Opferfamilien enthielt, gab die Verteidigung bekannt, dass der Angeklagte keine weiteren Einlassungen machen werde. Nach Ansicht der Verteidigung seien nämlich schon zu viele Dinge in den Medien veröffentlicht worden, was einer Vorveruteilung gleichkomme.

Auch nach dem schrecklichen Amoklauf in München wollte Philipp K. immer noch Waffen verkaufen. In einem Brief, den er aus dem Gefängnis an seine Mutter schrieb, begründet er dies mit Geldsorgen.

Das Attentat

Es waren schreckliche Szenen, die sich am 22. Juli des vergangenen Jahres am Olympiaeinkaufszentrum abgespielt haben: Ein 18-Jähriger erschießt gezielt neun Menschen, fast ausschließlich Jugendliche mit Migrationshintergrund. Danach tötet er sich selbst. Die Tatwaffe, eine halbautomatische Pistole, soll sich der Amokläufer illegal über das sogenannte Darknet bei dem Angeklagten besorgt haben.

Polizei stellte Philipp K. eine Falle

Die Ermittler stellten dem 32-Jährigen Philipp K. eine Falle: Ein Polizeibeamter bekundete unter falscher Identität sein Interesse an einer Waffe. Der Hesse ging auf das Geschäft ein. "Tatsächlich diente dieser Waffenverkauf nur seiner sofortigen Festnahme", berichtet Anne Leiding, Sprecherin der Staatsanwaltschaft München 1. Deshalb beschuldigt ihn die Anklage auch des illegalen Waffenhandels. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Jetzt muss er sich vor Gericht verantworten. Es ist der Beginn der juristischen Aufarbeitung des Amoklaufs.

"Im Rahmen der Hauptverhandlung wird auch zu klären sein, ob der Angeklagte letztlich darüber informiert gewesen ist, ob sein Käufer Straftaten begehen wollte und ob er vorab darüber in Kenntnis war." Florian Gliwitzky, Sprecher des Münchner Landgerichts

Beihilfe zum Mord?

Das interessiert vor allem auch die Nebenkläger. Der Berliner Anwalt Onur Özata vertritt den Vater eines Opfers. Und er ist überzeugt davon, dass der mutmaßliche Waffenhändler durchaus wusste, wofür der Attentäter die Pistole verwenden will. "Er soll ihm erzählt haben, dass er Menschen mit Migrationshintergrund erschießen möchte", sagt der Anwalt. Das wäre dann weitaus mehr als fahrlässig, es könnte als Beihilfe zum neunfachen Mord gewertet werden. Die Staatsanwaltschaft sieht dafür bisher aber keine nachweisbaren Anhaltspunkte.

Opferanwalt Özata: Angeklagter offenbar Rassist und Antisemit

22. Juli 2016: Spezialkräfte haben das OEZ abgeriegelt.

Warum aber hat der Mann die Waffe an den Amokschützen verkauft? Ähnlich wie beim Attentäter selbst wird das schon vor Prozessbeginn kontrovers diskutiert. Eine rechtsextremistische Haltung halten Hinterbliebene und Opferanwälte für möglich. So sollen nach Özatas Worten auch bei dem Waffenhändler Philipp K. Hakenkreuzdarstellungen gefunden worden sein. Auch soll dieser sich regelmäßig rassistisch und antisemitisch geäußert haben.

"Deswegen ist da schon der Verdacht oder die Vermutung nah, dass hier eventuell ein Motiv des Waffenhändlers darin lag, dass er den rechtsextremistischen Anschlag unterstützen wollte." Opferanwalt Onur Özata

Viele offene Fragen, die in der Hauptverhandlung unter anderem von insgesamt 29 Zeugen und sechs Sachverständigen geklärt werden sollen. Das Interesse am Prozess ist enorm: Mehr als 200 Journalistinnen und Journalisten haben sich angemeldet. Zehn Verhandlungstage sind bisher angesetzt. Das Urteil könnte bereits Mitte September gesprochen werden.