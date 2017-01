Kein Profi-Fußball mehr in Burghausen Wacker gekämpft bis zum Ende

Der Trainingsauftakt 2017 beim SV Wacker Burghausen ist ein ganz besonderer für den Traditionsverein. Er verabschiedet sich vom Profifußball, will alles eine Nummer kleiner angehen. Eine schwere, und auch nicht ganz unumstrittene Entscheidung.

Das Trainingsgelände von Regionalligist Wacker Burghausen. 20 Spieler, ein Trainer, eine Oma - die Wacker-Oma. Anneliese Böhm ist seit Jahrzehnten immer dabei. In einer dicken Daunenjacke, mit Mütze und Schal, begrüßt sie zum Trainingsauftakt bei minus 8 Grad jeden Spieler per Handschlag.

"Wir machen weiter. Weil ich brauch' mein Training." Anneliese Böhm

Abstieg - nicht nur sportlich

Wacker Burghausen hat viele treue Fans, vor allem aus den Zweitligazeiten zu Beginn des Jahrtausends, aber zuletzt ist es bergab gegangen, schildert Thomas Frey von der der Vereinsführung.

"Die Hinrunde war nicht ideal mit einem siebten Tabellenplatz. Wir hatten einen Rückgang bei den Zuschauerzahlen von 1.500 auf 1.000. Und beides hat dazu geführt, dass wir in dieser Saison keinen einzigen neuen Sponsor gewinnen konnten." Thomas Frey, stellvertretender Vorstand des SV Wacker Burghausen

Nur mit Mühe hat der Verein einen korrekten Jahresabschluss hinbekommen, und dann war endgültig klar: Den Profifußball, der jährlich gut 1,5 Millionen Euro kostet, können sie sich nicht mehr leisten. Deutlich weniger Geld muss künftig ausreichen. Das bedeutet: Die Spieler müssen sich ein zweites Standbein suchen.

"Ein duales Konzept – Fußball und Ausbildung, Fußball und Arbeit, Fußball und Studium. So wollen wir das Ganze eine Nummer kleiner, und vielleicht auch eine Nummer besser machen." Thomas Frey

Nicht alle machen weiter

Burghausens Trainer Uwe Wolf

Die Resonanz ist offenbar nicht schlecht: Viele Spieler wollen sich Thomas Frey zufolge überlegen, ob sie auch kommende Saison dabei sind. Mittelfeldspieler Nico Andermatt dagegen ist zurück zu seinem alten Verein 1860 München gegangen. Und auch der Trainer, Uwe Wolf, ist vom neuen Konzept nicht allzu überzeugt.

"Das ist natürlich eine traurige Entscheidung. Aber ich werde mit dieser Entscheidung professionell umgehen." Uwe Wolf, Trainer

Burghausens Bürgermeister Hans Steindl dagegen kritisiert den Trainer, der trotz der Geldprobleme Verstärkungen fordere. Und Steindl beklagt, dass Burghausen ein Imageproblem habe. Viele Fans kämen nicht mehr - wegen Ausschreitungen. Das habe dem Verein enorm geschadet und dürfe einfach nicht sein, sagt Steindl.

Den Abstieg nicht verkraftet

Noch sind sie ein Team - doch wer bleibt in Bughausen?

Die Stadt und die Wacker Chemie sind die letzten großen Geldgeber des Vereins. Das Ende für den Profifußball kommt zu spät, findet Bürgermeister Steindl – obwohl ihn die Entscheidung natürlich schmerzt.

"Ich bin jetzt 27 Jahre Bürgermeister, ich habe alle vier Aufstiege miterlebt. Wir waren auch sehr stolz auf diese fünf Jahre 2. Bundesliga. Burghausen war eine Marke im Fußball. Aber wir haben den Abstieg nicht verkraftet." Hanns Steindl

Auch viele Fans sind traurig, sie finden, dass Wacker eigentlich nicht auf einen Mittelplatz in der Regionalliga, sondern mindestens in die 3. Liga gehöre. Die Wacker-Oma aber trägt es mit Fassung und Humor – und sie hält ihrem Verein auch in Zukunft die Treue