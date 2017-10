Volksbefragung für Olympia 2026 Tirol entscheidet – auch für Inzell

Ob sich das österreichische Bundesland Tirol für die Olympischen Winterspiele 2026 bewirbt, wird in einer Volksbefragung am heutigen Sonntag entschieden. Allerdings gibt es in Innsbruck keine hochmoderne Eishalle. Sollte die Tiroler Landeshauptstadt den Zuschlag bekommen, würden die Eisschnelllauf-Wettbewerbe deshalb wohl in der Max-Aicher-Arena in Inzell stattfinden.

Eine entsprechende Anfrage, als Partner zur Verfügung zu stehen, hat der Inzeller Gemeinderat einstimmig befürwortet. Konkretere Planungen wird es erst im Falle einer Zustimmung der Tiroler bei der heutigen Volksbefragung geben.

Chance für den Tourismus

Der Inzeller Bürgermeister Johann Egger hofft auf einen positiven Ausgang. Die Gemeinde würde sich über eine Tiroler Bewerbung freuen. Das finanzielle Risiko ist für ihn überschaubar. Nur im Außenbereich der Sportstätte müssten eventuell Kleinigkeiten gemacht werden.

Die Halle bietet zurzeit 5.800 Zuschauern Platz, könnte aber durch Erweiterung des Stehbereichs 7.000 Personen Platz bieten. Innerhalb der Inzeller Bevölkerung sind die Rückmeldungen nur positiv, sagt Bürgermeister Egger: