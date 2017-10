Nach Volksbefragung in Innsbruck Inzell muss Olympia-Träume begraben

"NOlympia" in Innsbruck: Die Bewerbung der Tiroler Landeshauptstadt für die Winterspiele 2026 ist am Willen der Bevölkerung gescheitert. In einer Volksabstimmung haben am Sonntag 53,35 Prozent gegen eine Kandidatur votiert. Damit werden die Spiele in achteinhalb Jahren auch nicht nach Deutschland zurückkehren - Inzell war als Standort vorgesehen.

Die dortige Max-Aicher-Arena war als möglicher Ort für Eisschnellauf-Wettbewerbe eingeplant. Eine entsprechende Anfrage, als Partner zur Verfügung zu stehen, hatte der Inzeller Gemeinderat einstimmig befürwortet.

Chance für den Tourismus

Der Inzeller Bürgermeister Johann Egger hätte sich über eine Tiroler Bewerbung gefreut. Auch innerhalb der Inzeller Bevölkerung waren die Rückmeldungen dem Bürgermeister zufolge nur positiv. Viele sahen eine Chance für den Tourismus im Chiemgau.