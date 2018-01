Garmisch-Partenkirchen Viele Stürze beim Hornschlittenrennen

Knapp 5.000 Menschen haben am Dreikönigstag das Hornschlittenrennen in Garmisch-Partenkirchen verfolgt. Insgesamt gingen laut Veranstalter 67 Viererbesatzungen bei den Bayerischen Meisterschaften an den Start. Einige kamen allerdings nicht im Ziel an.