Haftbefehl erlassen Tote vom Feringasee: Lebensgefährte unter Mordverdacht

Gegen den Lebensgefährten der ermordeten Frau vom Feringasee ist Haftbefehl erlassen worden. Laut Polizei geschah die Tat vermutlich in der Nacht auf Freitag in der Wohnung des Paares. Die verkohlte Leiche der 35-Jährigen war am Montag entdeckt worden.

Von: Günther Rehm