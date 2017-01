Vergewaltigung im Englischen Garten Der Täter hat auch in Rosenheim zugeschlagen

Die DNA-Spur, die am Münchner Tatort gefunden wurde, stimmt mit der aus Rosenheim überein. Den Verdacht, dass die beiden Taten zusammenhängen könnten, hatte die Polizei schon länger. Beide Taten liefen ähnlich ab.

Knapp 60 Hinweise bei der Polizei

Auch in Rosenheim wurde die Frau hinterrücks angegriffen, dann zerrte der Täter sie in ein Waldstück. Dort misshandelte er die 29-Jährige so sehr, dass sie bewusstlos wurde. Anschließend vergewaltigte er sie. Wer der Täter ist, ist nach wie vor unklar. Denn die DNA-Spur konnte bislang keiner Person zugeordnet werden. Die zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei in Rosenheim sowie der Mordkommission in München arbeiten eng zusammen, um weitere Ermittlungsansätze zu finden.

Aus ermittlungstaktischen Gründen werden keine Angaben zur Art und Lage der DNA-Spur gemacht. Bislang gingen knapp 60 Hinweise bei der Polizei ein, der Großteil wurde bereits abgearbeitet. Bislang ergab sich aber daraus keine konkrete Spur.