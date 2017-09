16-Jährige vergewaltigt Zwei Männer nach Tat in Siegertsbrunn in U-Haft

Nach der Vergewaltigung einer 16-Jährigen vorgestern Abend in Höhenkirchen-Siegertsbrunn befinden sich zwei der drei Beschuldigten in Untersuchungshaft. Ein dritter zunächst festgenommener Afghane ist auf freiem Fuß.

Wie ein Polizeisprecher am Mittag berichtete, handelt es sich um Afghanen im Alter von 17 und 27 Jahren. Der 18-Jährige, der laut Polizei von einem Zeugen daran gehindert wurde, sich an dem Verbrechen zu beteiligen, wurde inzwischen freigelassen. Gleichwohl wird auch er sich vor Gericht verantworten müssen. Wie gemeldet, hatte sich die 16-Jährige zuvor mit einer größeren Gruppe vor der Asylbewerberunterkunft in Höhenkirchen-Siegertsbrunn aufgehalten.

Vergewaltigt in Bahnhofsnähe - Mann kam zu Hilfe

Kurz nach 20 Uhr habe sie sich mit den drei Afghanen auf den Weg zum S-Bahnhof gemacht, um gemeinsam nach München zu fahren. Wenige Hundert Meter vor dem Bahnhof wurde die Jugendliche vergewaltigt.

Offenbar geschah das Verbrechen inmitten eines Wohngebiets, so dass mehrere Zeugen die Polizei alarmierten und ein Mann dem Mädchen zu Hilfe kam.

Afghanen in Tatortnähe gestellt

Die drei Beschuldigten flüchteten, wurden aber noch in der Nähe des Tatorts gefasst. Das Opfer kam in eine Klinik und wurde am Abend der Mutter übergeben.