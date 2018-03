Demo am Samstag in München Verband fordert Freigabe von Cannabis ab 18 Jahren

Seit einem Jahr gibt es ein Gesetz, das es Ärzten erlaubt, Schwerkranken Cannabis auf Rezept zu verschreiben. Patienten stehen aber immer noch vor vielen Hürden. Deshalb fordert der Cannabis-Verband Bayern Nachbesserungen - auch mit einer Demo am Samstagnachmittag in der Münchner Fußgängerzone.

Genau seit einem Jahr gibt es das "Cannabis als Medizin"-Gesetz, und Ärzte dürfen Schwerkranken seitdem Cannabis auf Rezept verschreiben. Patienten stehen aber immer noch vor vielen Hürden – deshalb fordert der Cannabis-Verband Bayern Nachbesserungen – auch mit einer Demo morgen Nachmittag in der Münchner Fußgängerzone "Der Umgang mit Cannabis-Patienten ist menschenunwürdig und katastrophal", sagt der Verbandsvorsitzende Wenzel Cerveny.

Verband beklagt Schikane durch die Polizei

Und die Liste seiner Kritikpunkte ist lang: Zu wenig Ärzte würden Cannabis tatsächlich verschreiben. Der Medizinische Dienste der Krankenkassen ziehe die Bearbeitung von Kostenübernahme-Anträgen unnötig in die Länge. Apotheken hätten das pharmazeutische Cannabis nicht vorrätig. Und Polizeibeamte würden Patienten z.B. bei Verkehrskontrollen schikanieren.

Geplant: Petition für die Freigabe von Cannabis

Der Cannabis-Verband Bayern fordert deshalb eine Novellierung der betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften, damit wirklich jeder die Möglichkeit hat, Cannabis als Medizin zu bekommen. Das große Ziel: Cannabis soll für alle ab 18 Jahren ganz freigegeben und damit legalisiert werden. Noch im Frühjahr will der Cannabis-Verband Bayern eine Petition im Bundestag einreichten. 50.000 Menschen haben unterschrieben. Mehrere Hundert werden bei der Demonstration am Samstag in der Münchner Fußgängerzone erwartet.