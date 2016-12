Autobahn beidseitig gesperrt Unfall auf A94 mit drei Autos und vier Schwerverletzten

Vier Menschen sind heute Früh bei einem Unfall auf der Autobahn 94 bei Mühldorf am Inn schwer verletzt worden. Drei Fahrzeuge waren an dem Crash zwischen den Anschlussstellen Mühldorf-West und Mühldorf-Nord in Fahrtrichtung Passau beteiligt. Die Autobahn wurde beidseitig gesperrt.

Für die Bergung, die Landung mehrerer Rettungshubschrauber und die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Autobahn zunächst in beiden Fahrtrichtungen. Eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet, zwei Stunden nach dem Unfall wurde die Sperre in Richtung München wieder aufgehoben.

Gegen 7.00 Uhr hatte der Fahrer eines Autos in einer langgezogenen Linkskurve zwischen den Anschlussstellen Mühldorf am Inn-West und -Nord die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er fuhr in die Leitplanke und schleuderte dann auf die Fahrspuren zurück. In diese Unfallstelle stießen zwei weitere Autos. Dabei wurden vier Personen so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

In Richtung Passau muss ein Gutachter die Unfallursache genauer untersuchen, in dieser Richtung dürfte die Sperre längere Zeit andauern.