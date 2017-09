Horrorcrash in München-Trudering Auffahrunfall mit Toten und Schwerverletzten

Bei einem Verkehrsunfall in München-Trudering sind am Samstagabend zwei Menschen ums Leben gekommen, drei weitere wurden teils schwer verletzt. Laut Polizei war ein 60-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Ebersberg an einer Ampel auf einen mit vier Personen besetzten Wagen aufgefahren.

Von: Henning Pfeifer