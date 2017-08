Badeunfall am Staffelsee Familienvater ertrinkt vor den Augen seiner Kinder

Wie die Polizei mitteilte, wollte der 48-jährige Mann am Samstag zusammen mit seiner Frau vom Strandbad in Uffing zu einer wenige hundert Meter entfernten Insel schwimmen.Seine beiden neun Jahre alten Zwillingssöhne begleiteten den Mann auf einem Stehpaddelbrett. "Auf dem Rückweg hatte der Familienvater plötzlich Probleme und wurde ohnmächtig", so die Polizei.

Zu viel Wasser geschluckt

Der Staffelsee

Der Ehefrau gelang es zwar, den Mann bis zur Rettung durch die Wasserwacht über Wasser zu halten. Dennoch schluckte der Mann laut Polizei offensichtlich so viel Wasser, dass er ertrank. Die gesundheitlichen Probleme, die zur Ohnmacht führten, waren nach ersten Erkenntnissen nicht die Todesursache.



Trotz Bemühungen der Ärzte starb der Mann kurze Zeit später im Krankenhaus. Ein Kriseninterventionsteam übernahm die psychologische Betreuung der Familie.