Unfall in München U-Bahn-Fahrer schwer verletzt

Am Münchner U-Bahnhof Fraunhoferstraße hat sich ein Mann bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Der 37-Jährige - von Beruf U-Bahn-Fahrer - hatte versucht, in den Führerstand einer anfahrenden U-Bahn zu springen.

Der 37-Jährige unterhielt sich laut Polizei am Samstagabend (28.01.17) an der U-Bahn-Haltestelle Fraunhoferstraße mit dem Fahrer der U-Bahn, die dort gerade hielt. Der Mann befand sich am Bahnsteig, sein Kollege stand im Führerstand der U-Bahn. Nachdem Fahrgäste zugestiegen waren, wollte der Kollege weiterfahren.

Sprung in anfahrende U-Bahn

Als die U-Bahn anfuhr, war die Tür des Führerstandes noch offen. Der 37-Jährige versuchte plötzlich, vom Bahnsteig aus noch in den Führerstand hineinzuspringen - das gelang ihm aber nicht. Er hielt sich am Rahmen der Tür fest, fiel schließlich herunter und prallte gegen den Abfertigungsspiegel am Ende der U-Bahnstation.

Der Mann verletzte sich schwer, unter anderem prellte er sich mehrere Rippen. Der 37-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Fahrer der U-Bahn erlitt einen Schock.