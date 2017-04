Türkei-Referendum in Bayern Bis zum Abend "Evet" oder "Hayir"

Bis zum Abend können in Deutschland lebende Türken ihre Stimme beim Referendum über die Einführung des Präsidialsystems abgeben. Die bayerischen Wahllokale in München und Fürth haben bis 21.00 Uhr geöffnet.

Wie die Wahlkommission in Ankara mitteilte, beteiligten sich bis einschließlich Donnerstag in München rund 37 Prozent, in Fürth rund 34 Prozent der Wahlberechtigten.

Der Vorsitzende des Vereins Türkische Gemeinde in Bayern, Vural Ünlü, zeigt sich von der bisherigen Wahlbeteiligung im Freistaat enttäuscht:

"Wir hätten uns für solch eine Schicksalswahl viel mehr erhofft. Die geringe Wahlbeteiligung zeigt aber auch den Frust vieler Deutschtürken, die das Wahlkampfgetöse und die Lagerkämpfe um Erdogan satt haben." Vural Ünlü, Vorsitzender des Vereins Türkische Gemeinde in Bayern

Die Türkische Gemeinde in Bayern blicke mit Ungewissheit auf den Ausgang des Verfassungsreferendums. "Es wird ganz knapp", sagte Ünlü. "Wir glauben, dass es davon abhängt, was jetzt kurz vor der Zielgerade noch in der Türkei passiert. Es wird auf den letzten Metern entschieden."

Wahllokal München

Das türkische Generalkonsulat in München hat das Wahllokal aus Platzmangel ausgelagert und in der Veranstaltungsstätte "Postpalast" in der Nähe des Hauptbahnhofs eingerichtet. Etwa 110.000 Wahlberechtigte leben im Einzugsbereich, schätzt ein Konsulatssprecher. Theoretisch könnten aber auch türkische Staatsbürger aus anderen Teilen Deutschlands zur Abstimmung nach München kommen. In Fürth wurde die "Grüne Halle" zum Wahllokal umfunktioniert.

Laut Generalkonsul Yavuz Kül wohnen mehr als 65.000 Wahlberechtigte aus Franken, der Oberpfalz und Thüringen im Einzugsgebiet des türkischen Generalkonsulats Nürnberg.



Mit Veranstaltungen haben vor allem Anhänger der Regierungspartei AKP für eine Teilnahme und die Zustimmung zur Einführung eines Präsidialsystems geworben. Damit möglichst viele stimmberechtigte aus anderen bayerischen Orten teilnehmen können, wurden Busreisen organisiert.

So gab es etwa für die Türken im Raum Augsburg einen kostenlosen Busshutle nach München. Dafür wurden von verschiedenen in Augsburg ansässigen Organisationen Busunternehmen gebucht, so Cemal Bozoğlu von den Augsburger Stadtrats-Grünen. Demnach pendelten die Wähler an vier Tagen im April jeweils früh und nachmittags nach München.

Stimmauszählung in der Türkei

Die Urnen werden am Dienstag, 10. April, aus Fürth nach München gebracht und von dort in einem speziell angemieteten Flugzeug nach Ankara geflogen, erklärte Nayil Inal, der Sekretär des türkischen Generalkonsuls in Nürnberg. In der türkischen Hauptstadt werden alle Stimmen am 16. April ausgezählt, wenn auch das Referendum in der Türkei stattgefunden hat. Während der Wahl und auch im Flugzeug werden Vertreter der türkischen Parteien anwesend sein. Nach Angaben des türkischen Generalkonsulats sei es somit unmöglich, die Stimmen zu manipulieren.

Ausweitung der Macht

Präsident Recep Tayyip Erdogan fordert seine Landsleute beim Referendum auf, mit "evet" - auf deutsch "ja" zu stimmen. Er will die parlamentarische Demokratie in ein Präsidialsystem umwandeln und so eine Ära "einer starken Türkei unter einem starken Führer" einleiten. Nein heißt auf Türkisch "Hayir".

Durch die geplante Verfassungsänderung wird er seine Macht erheblich ausweiten können. Dagegen formierte sich Widerstand - auch in Franken.