Prozessauftakt Landgericht München Notdurft entlarvt Einbrecher

Drei Jahre lang räumte eine Einbrecherbande vor allem in Oberbayern Tresore aus und erbeutete insgesamt 150.000 Euro. Wegen einer kuriosen Hinterlassenschaft flog die Bande auf. Ab heute müssen sich fünf Männer und eine Frau vor Gericht verantworten.

Bei einem der Einbrüche lief offenbar nicht alles wie geplant: Der 100 Kilogramm schwere Tresor eines Hotels in Rottach-Egern ließ sich nicht so einfach aufhebeln. Die Bande brachte den Geldschrank nach draußen und versuchte es dort wohl nochmals mit einer Spitzhacke. Als diese zu Bruch ging, schleppten die Räuber den Tresor zu ihrem Auto und fuhren in ein Waldstück nahe der Rastanlage Holzkirchen-Nord. Dort brachen sie den Tresor schließlich auf und erbeuteten mehr als 3.700 Euro.

Notdurft führt zu Treffer in DNA-Datenbank

Nach getaner Tat hatte eines der Bandenmitglieder offenbar ein dringendes menschliches Bedürfnis. Ermittler entdeckten die Hinterlassenschaft, entnahmen eine Probe und konnten daraus DNA bestimmen. Der Abgleich mit der Fahndungsdatei ergab tatsächlich einen Treffer: Dank der DNA konnte das Bandenmitglied eindeutig identifiziert werden. Wenige Wochen später saßen alle Beteiligten in Untersuchungshaft.

20 Einbrüche - ein Muster

Bei insgesamt 20 Einbrüchen in Hotels, Gaststätten und Firmen sollen die fünf Männer und eine Frau zwischen 35 und 55 Jahre immer ähnlich vorgegangen sein: Sie durchtrennten die Kabel der Außenbeleuchtung, brachen dann Kellertüren oder Fenster auf, um in die Gebäude zu gelangen. Sie setzten Alarmanlagen außer Kraft, dann hebelten und flexten sie die Tresore auf und verschwanden wieder.

Prozess mit 14 Verhandlungstagen

Vor dem Landgericht München II müssen sich die sechs Bandenmitglieder wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Für den Prozess sind 14 Verhandlungstage angesetzt.