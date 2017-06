Letztes Tragseil am Ziel Viertes Drahtseil der Seilbahn Zugspitze ist geliefert

Das letzte 153 Tonnen schwere Tragseil für die neue Seilbahn zur Zugspitze hat in den Morgenstunden die neue Talstation am Eibsee erreicht. Die Tragseilanlieferung ist damit abgeschlossen. Der Seilzug ist für Juli/August geplant.

Die Trommel mit dem aufgerollten Seil ist vier Meter hoch. Die beiden deutlich leichteren Zugseile, die je 39 und 30 Tonnen wiegen, werden im September geliefert.

Zwei Schwertransporter - ein Seil

Das startbereite Seil

Mit Hilfe von zwei gekoppelten Schwertransportern wurde das Trägerseil transportiert. Das bedeutet, dass eine Rolle mit der Hälfte des Seils auf dem ersten Zug lagerte und die zweite Rolle auf dem anderen Schwertransporter. Mit dieser Methode war das Gewicht des rund 150 Tonnen schweren Trägerseils besser verteilt und der Transport somit auch wendiger.

Schwertransport schlängelte sich durch Engpässe

Laut Polizei mussten deshalb auch keine Ampeln oder Schilder auf der Strecke demontiert werden. Die beiden Schwertransporter konnten problemlos überholt werden.



Da der Transport mitten in der Nacht stattfand, gab es auch keine größeren Verkehrsbehinderungen.

Aufwändige Transporte aus der Schweiz

Luftaufnahme von der Abfahrt

Insgesamt waren es vier Trägerseile und noch zwei weitere Zugseile, die von Romanshorn in der Schweiz nach Grainau transportiert werden. Die Trägerseile sind fast fünf Kilometer lang und sind aus über 5,5 Millionen Meter Stahldraht entstanden. Die Bauarbeiten am Fuße der Zugspitze sind in vollem Gange. Die Eröffnung der neuen Zugspitzseilbahn ist für den 21. Dezember 2017 geplant.

Bilder von Deutschlands höchster Baustelle aus dem letzten Sommer

Die neue Lok ist auch schon da