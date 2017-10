Leichnam entdeckt Unbekannter Toter in Bruckmühl gefunden

Am Samstagnachmittag wurde in Bruckmühl der Leichnam eines Mannes gefunden. Zur Identität des Toten und zur Todesursache konnte die Polizei zunächst keine Feststellungen treffen. Vielleicht handelt es sich um einen Vermissten aus Ungarn.

Eine rechtsmedizinische Untersuchung soll zeigen, ob es sich bei dem Toten um einen seit Mitte der Woche vermissten 48-Jährigen handelt. Im Rahmen der groß angelegten Vermisstensuche nach dem 48-Jährigen ungarischen Staatsangehörigen fanden die Suchmannschaften am Samstag den männlichen Leichnam.

Zuletzt gesehen am 4. Oktober in der Früh

Wer der Tote ist und wie der Mann ums Leben kam, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht belastbar festgestellt werden, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Süd. Möglicherweise handelt es sich bei dem Toten um einen 48 Jahre alten Mann, der zuletzt in den frühen Morgenstunden des 4. Oktober in Bruckmühl gesehen worden war.

Nicht zur Arbeit erschienen

Nachdem der Mann nicht zur Arbeit erschienen war, wurde bei der Polizeiinspektion Bad Aibling eine Vermisstenanzeige aufgegeben. An den groß angelegten Suchmaßnahmen unter der Leitung der Polizei beteiligten sich Diensthunde und Suchhunde von Polizei und einer Rettungshundestaffel, der Polizeihubschrauber, Helfer der Wasserwacht und der DLRG sowie Angehörige verschiedener Feuerwehren.

Die Angehörigen des 48-Jährigen wurden vom Kriseninterventionsteam des BRK betreut.