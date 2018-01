Lkw-Verkehr am Brenner Tirol will Hälfte des Transitverkehrs auf Schiene verlegen

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter will 50 Prozent des gesamten Güterschwerverkehrs bis 2030 auf die Schiene verlagert haben. Außerdem will Platter rasche Maßnahmen ergreifen.

Ziel sei es, so schnell wie möglich 300.000 Lkw auf die Schiene zu befördern. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter wiederholt seine Forderung, die Mauttarife über den gesamten Brennerkorridor von München nach Verona anzugleichen, um einen Lenkungseffekt zu erzielen. Dies werde er am 15. Januar mit Südtirol und dem Trentino besprechen.

Acht Prozent mehr Lkw am Brenner

Platter sieht sich von den jüngsten Verkehrszahlen bestätigt. Demnach wurden an der Zählstelle in Schönberg am Brenner im vergangenen Jahr insgesamt 2,25 Millionen Lkw registriert. Das sei eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von acht Prozent.