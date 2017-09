Bayerischer Tierwohlpreis 2017 Bei Zinners in Schönau geht es Ferkeln saugut

Im neuen besonders tierfreundlichen Stall erzeugt die Familie Zinner in Schönau im Landkreis Eichstät mit Muttersauen Ferkel. Agrarminister Helmut Brunner verleiht ihnen dafür am Abend in München den mit 10 000 € dotierten Tierwohlpreis

Schmackhaftes Heu für Schweine und einen Auslauf nach draußen, der mit Stroh eingestreut wird. So etwas gab’s früher nicht auf dem Hof der Zinners. Die Familie hält zwar schon seit den 70er Jahren Mutterschweine. Besonders artgerecht und gesund gefüttert leben sie hier erst seit ein paar Jahren.

"Ich denke man hört's man merkt's, dieses Schmatzen, das Ruhige, das taugt ihnen einfach." Heidi Zinner

Michael und Heidi Zinner

Vor 10 Jahren kam die Wende. Als konventionelle Ferkelerzeuger lebten die Zinners vom Verkauf des Nachwuchses. Mit 200 Mutterschweinen waren sie damals zwar für bayerische Verhältnisse ein größerer Betrieb - und dennoch: es wurde immer schwieriger.

"Also 2007 war ein ganz schlechtes Schweinejahr, also der Preis war damals einfach richtig im Keller, und da haben wir gemerkt, dass wir so in dem Maße nicht mithalten können. Um die Familie zu ernähren, müssen wir entweder den ganzen Betrieb praktisch verdoppeln, genau, um wieder Schritt halten zu können. Oder die andere Variante war, macht man überhaupt weiter, also wirklich die Überlegung, hört man vielleicht auf, oder das nächste war: gehen wir ganz eine andere Richtung" Heidi Zinner

Und das war die Umstellung auf Bio. Schon 1994 hat die Familie einen besonders tierfreundlichen Außenklima-Stall für die trächtigen Schweine gebaut. Der erfüllt die Anforderungen der Öko-Haltung. Die Zinners mussten nur einen Auslauf bauen und Stroh einstreuen

"Die haben alle Möglichkeiten sich zu bewegen. Raufereien werden so ziemlich ausgeschaltet, weil es ja immer Ausweichmöglichkeiten gibt." Michael Zinner

Mit der Umstellung auf Bio haben die Zinners ihren Tierbestand reduziert. Statt 200 zunächst nur noch 120 Sauen! Heidi Zinner konnte das riskieren. Denn der Abnehmer für das Bio-Schweinefleisch, das ihre Ferkel eines Tages liefern, garantiert ihr faire Preise.

Mehr Tierwohl für die Biosauen in neuen Ställen

Diese Ferkel sind schon aus dem Gröbsten raus.

Zwei Abferkelställe, hier werden die Ferkel geboren. Und da gibt es etwas Ungewöhnliches. Der Auslauf an die frische Luft ist in das Gebäude integriert und überdacht. Gefüttert wird hier bei Außentemperaturen. Solche Klimareize sind gut für die Tiere – aber in einer Geburtsstation ist auch Vorsicht geboten.

"Wir sind ja Ferkelerzeuger, das heißt, denen muss es ab Geburt gut gehen. Und darum können wir bestimmte Dinge nicht brauchen. Zum Beispiel die Zugluft. Ganz krasse Zugluft haben wir vermieden durch die Möglichkeit, das Tor zu schließen, und das Tor ist versehen mit einem Windbrechgitter das praktisch 95% der Zugluft wegnimmt und somit ist es im Fall des Falles, also wenn wir's dicht machen, also wenn wir zumachen, windstill." Heidi Zinner

Frisches Heu für die Schweine

Viel Tageslicht fällt durch die Firstverglasung, gleichzeitig schützt das Dach den Auslauf vor Regen und Schnee. Es herrscht also „ferkelfreundliches Außenklima“



Gleich nebenan - im Innenbereich - haben es die Neugeborenen besonders warm. Das Ferkelnest verfügt über eine Fußbodenheizung.



Eine Tür trennt den Auslauf vom beheizbaren Wohnbereich. Hier innen in der Mutter-Kind-Bucht herrschen Raumtemperaturen: Dank Bodenheizung auch im Winter mindestens 18 Grad.

Acht Quadratmeter Platz stehen einer Sau mit ihren Ferkeln im Stall zur Verfügung.

Hier findet auch die Geburt statt. Das Mutterschwein wird dabei nicht auf engsten Raum gesperrt – es ferkelt in der Regel frei ab. Das erspart den Tieren Stress – birgt aber auch ein Risiko. Viel Platz heißt auch: es könnten Ferkel aus Versehen erdrückt werden, wenn sich das große Muttertier hinlegt.

Die Zinners wählen besonders ruhige und umsichtige Mütter aus, um Erdrückungsverluste zu vermeiden. Ihre Erfahrungen sind positiv.

Der neue Stall

Hier werden nicht mehr Ferkel erdrückt, als in einem konventionellen Stall. Sieben Wochen lang bleiben die Ferkel so bei der Mutter, dann ziehen sie um - in den ebenfalls neu errichteten Aufzuchtstall.

600 m² für 600 Ferkel – konventionell werden auf der selben Fläche etwa 1700 Ferkel untergebracht! Stroh zum Wühlen und Herumkauen ist hier besonders wichtig. Gegenseitiges Schwanzbeißen kommt so selten vor.

Heidi Zinner ist überzeugt von Stroh, aber:

"Stroheinstreu hat immer auch was zu tun mit Feinstaub, Und das wäre natürlich super wenn man in so einem alternativen Stallsystem mal eine sinnvolle Lüftung einbauen könnten, zumindest mal zum Testen, dass man mal schaut, wie könnte so was funktionieren und bringt es uns dann Vorteile, für den Mensch und natürlich dann auch fürs Tier." Heidi Zinner

Die Zinners tüfteln längst weiter, wie sie ihren Schweinen noch bessere Bedingungen schaffen können. Sind die Ferkel 13 Wochen alt, werden sie an zwei Bio-Mastbetriebe verkauft.