Erstbesucher gewinnt Prozess Tabledance-Bar muss über 1.500 Euro zurückzahlen

Das am 30.12.2016 veröffentlichte Urteil ist bereits rechtskräftig.

"Der Umstand, dass es sich um seinen ersten Besuch eines solches Etablissements handelte und die Endabrechnung für den Abend sehr hoch ausfiel, lässt es plausibel erscheinen, dass sich dieses Ereignis - besser als zum Beispiel alltägliche Vorgänge - ins Gedächtnis einprägt." Aus dem Urteil

Geklagt hatte ein Mann, dem 1.790 Euro abgebucht worden waren. Der Kläger sagte, er habe viel weniger bestellt - und listete genau auf: Vier Gläser Bier à 10 Euro, einen Lapdance für 50 Euro und 5 Euro Trinkgeld sowie zwei weitere erotische Tänze zu je 50 Euro inklusive zwei Gläsern Bier.

Ein "gewisses Rahmenprogramm"

Die einzelnen Summen habe das Kreditkartenlesegerät auch angezeigt. Die Bar habe jedoch statt der Beträge 55 und 120 Euro 550 und 1.200 Euro abgebucht. Das Lokal lehnte ab, das Geld zurückzuzahlen. Es sei denkbar, dass der Kläger teureren Wein oder Sekt sowie Champagner zum Preis von 500 Euro pro Flasche bestellt habe. Zu diesen Preisen gehöre auch ein "gewisses Rahmenprogramm".

Der Richter wertete das laut Mitteilung als "reine Spekulation". Der Geschäftsführer der Bar habe nicht konkret vorgetragen, welche Leistungen der Kläger in Anspruch genommen hat, und auch keine Rechnung vorgelegt. Der Zeuge, der mit dem Kläger und zwei weiteren Bekannten in der Bar war, habe sich hingegen an Details erinnert. Daher verurteilte der Richter das Tabledance-Lokal auf Rückzahlung von 1.575 Euro an den Kunden.