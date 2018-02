Viktualienmarkt Tanz der Marktfrauen: Höhepunkt in München am Faschingsdienstag

Egal ob Sonnenschein, Regen oder Schneefall – jedes Jahr kommen tausende Besucher zur Bühne auf dem Viktualienmarkt, wenn die Standlfrauen dort am Faschingsdienstag ihre Tänze vorführen. Das Bühnenprogramm beginnt mit dem Auftritt des Narrhalla Prinzenpaares und der Begrüßung durch Oberbürgermeister Dieter Reiter. Dann beginnt der Tanz der Marktfrauen.

"Marmor, Stein und Eisen bricht" ...

Diesmal steht das ganze Programm unter dem Motto "60er Jahre". Das bedeutet: Die zwölf Damen tanzen zu Ohrwürmern wie "Liebeskummer lohnt sich nicht", "Marmor, Stein und Eisen bricht" oder "Schöner fremder Mann". Passend dazu tragen die Marktfrauen schwingende Petticoat-Röcke unter ihren Kleider, und getupfte Bänder im Haar.

Auch ein paar traditionelle Tänze wie Walzer und Polka sind an diesem Faschingsdienstag dabei. Nach dem Tanz können die Besucher auf der Marktfläche und in der Fußgängerzone bis zum Abend weiter feiern.

Sperrgürtel rund um den Markt

Wie in den Jahren davor gibt es einen Sperrgürtel rund um den Markt. Ist der Besucherandrang an diesem Faschingsdienstag zu groß, kann dann abgeriegelt werden. Die Polizei blockiert sämtliche Zufahrten zur Marktfläche mit Einsatzfahrzeugen, außerdem sind etwa 350 zusätzliche Polizisten in der Innenstadt unterwegs. Der Marienplatz wird mit mehreren Kameras ständig überwacht. Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage gibt es laut den Veranstaltern aber nicht.

Übertragungshinweis:

BR24 überträgt den Tanz der Marktfrauen Live auf Facebook gegen 11 Uhr.