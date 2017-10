A96 bei Etterschlag SUV braust durch Rettungsgasse und verletzt Mann schwer

Nachdem ein SUV in einer Rettungsgasse auf der A96 bei Etterschlag einen Lkw-Fahrer schwer verletzt hatte, hat das Opfer dem BR nun den Ablauf geschildert: So habe der SUV-Fahrer den am Boden Liegenden auch noch beschimpft.

Von: Michael Bartmann und Christoph Dicke