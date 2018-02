Pro Tag mehr als 500.000 Menschen Studie: Immer mehr Pendler im Großraum München

Rund 542.000 Pendler gab es 2016 in und um München. Das sind 120.000 mehr als im Jahr 2006. Nirgends in Oberbayern gibt es einen größeren Zuwachs an Menschen, die täglich mit Bahn, Auto oder Fahrrad zu ihrer Arbeit fahren. Das geht aus einer Studie des Planungsverbands "Äußerer Wirtschaftsraum München" hervor. Der Planungsverband ist ein Zusammenschluss der Stadt München sowie der umliegenden acht Landkreise und Kommunen.

Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs

Doch immer mehr Pendler kommen aus noch weiter entfernten Landkreisen. Deswegen wurden Garmisch-Partenkirchen und Neuburg an der Donau in die Pendlerstudie mit aufgenommen. Der Planungsverband fordert, dass Kommunen, Freistaat und Bund den öffentlichen Nahverkehr, die Straßen und Fahrradwege massiv ausbauen. Zudem brauche es mehr Wohnungen. Nur so könne die Lebensqualität in München und der umliegenden Region erhalten bleiben, sagte ein Verbandssprecher.